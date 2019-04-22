Украина вошла в тройку главных поставщиков продовольствия в ЕС

Согласно официального отчета Европейской Комиссии (ЕК), ЕС начал 2019 год с рекордного уровня внешней торговли агропродовольствием, информируют аналитики УкрАгроКонсалт.

Стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС увеличивалась четвертый год подряд и достигла в январе 2019 года нового рекорда в €11,2 млрд. Импорт агропродовольственных товаров также вырос до рекордных €10,8 млрд, что привело к увеличению ежемесячного товарооборота до €22 млрд по сравнению с €21 млрд в январе прошлого года.

Основной прирост экспорта за последние 12 месяцев пришелся на поставки продукции в США, Алжир и Украину. В годовом исчислении он составил для США + €473 млн или + 2%, для Алжира: +€291 млн или + 12%, для Украины: +€242 млн или +13%. Также значительный прирост был отмечен для Сингапура (+€216 млн или + 10%), Египта (+€186 млн или + 14%), Японии (+€186 млн или + 3%) и Израиля (+€170 млн или + 9%).

Украина заняла 16 место среди ТОП-20 основных направлений экспорта агропродовольственной продукции из ЕС.

В тоже время, среди стран - главных поставщиков агропродовольственной продукции в ЕС за последние 12 месяцев Украина заняла третье место, обогнав Китай. Объем украинских поставок составил €5,9 млрд, китайских - €5,7 млрд. Первое место осталось за США с €12,4 млрд, второе - за Бразилией с €11,8 млрд.

Прирост стоимости импорта агропродовольственных товаров из Украины в годовом исчислении составил €331 млн или 6%.

Таким образом, прирост импорта ЕС агропродовольствия из Украины оказался на €89 млн выше, чем прирост европейских поставок в Украину.

В целом, положительное сальдо торговли Украины агропродовольственной продукцией с ЕС составило в отмеченный период €3,772 млрд.