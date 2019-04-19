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Украинские аграрии оформили расписок на 4 млрд грн
13:07 19.04.2019 |
Украинские аграрии с начала текущего года оформили 473 аграрные расписки на общую сумму 4,032 млрд грн.
Об этом сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко в Facebook.
"С начала 2019 года оформлено 473 аграрные расписки на сумму 4,032 млрд грн (почти $150 млн)", - написал он.
При этом Бакуменко отметил, что с начала введения этого финансового инструмента в 2015 году было оформлено 1324 аграрные расписки на общую сумму 8,7 млрд грн.
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