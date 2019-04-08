Цена аренды государственной с/х земли через аукционы в I кв.-2019 выросла втрое - Госгеокадастр

Цена аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, проданных через аукционы, в первом квартале 2019 года возросла втрое, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Согласно сообщению, годовая ставка аренды выросла с 8,3% нормативной денежной оценки земли до 23,68% в среднем по Украине. Общая площадь переданных в аренду участков составила 10,66 тыс. га, сумма поступлений в местные бюджеты от аренды выросла с прогнозируемых 15,77 млн грн до 44,96 млн грн.

По данным Госгеокадастра, средняя арендная ставка государственных с/х земель по итогам 2018 года составила 19,32%.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли видит риск срыва пилотного проекта по внедрению электронных земельных торгов через ProZorro.Продажи, поскольку Госгеокадастр перестал выставлять лоты на торги через Prozorro, ссылаясь на то, что эта система обнародует данные участников и победителя аукциона.

