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Генномодифицированные сельхозкультуры остаются камнем преткновения в торговых переговорах США и Китая
23:16 05.04.2019 |
Длительный процесс одобрения Пекином генетически модифицированных сельскохозяйственных культур остается камнем преткновения в переговорах о прекращении торговой войны между Китаем и США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Пекину потребовались годы, чтобы одобрить новые сорта генномодифицированных культур, что ограничивало продажу новых продуктов от таких компаний, как DowDuPont Inc, Bayer AG и Syngenta AG.
Этот вопрос на протяжении многих лет был источником напряженности между Пекином и Вашингтоном. Китай является крупнейшим покупателем американской сои, большая часть которой генетически модифицирована.
Производители семян не могут полностью коммерциализировать продажи новых сортов без этих разрешений. Обе стороны, по-видимому, добились определенного прогресса в этом вопросе в январе, когда Китай одобрил несколько ГМО-культур для импорта.
США хотят, чтобы Китай ускорил процесс одобрения и приблизил его к американским процедурам.
Пекин разрешает импорт генномодифицированных соевых бобов и кукурузы для использования в качестве корма для животных.
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