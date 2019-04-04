ЕС отказался открыть рынок для украинского картофеля

Европейский Союз отказался впустить на свой рынок украинский картофель. Об этом речь шла в ходе видеоконференции между представителями Минагрополитики и Европейской комиссии.

Украинской стороне посоветовали гармонизировать европейское и украинское законодательство в области картофелеводства, после чего вернуться к обсуждению перспектив украинского картофеля в Европе.

В прошлом сезоне из-за засухи в Европе недополучили 30% урожая картофеля. Только две страны имели высокие урожаи - Украина и Беларусь.

Украинские производители картофеля в 2018 году заложили на хранение 152 тыс. т картофеля, большинство которого реализовали на внутреннем рынке и экспортировали в Молдову.

Сейчас украинские картофелеводы пытаются получить от Минагрополитики европейские директивы в области картофелеводства, чтобы самостоятельно адаптировать их к отечественным реалиям. В Украинской ассоциации производителей картофеля уверены, что украинский картофель имеет гораздо более высокие шансы попасть на европейский рынок, учитывая действие ЗСТ между Украиной и ЕС, а также, начатую ​​2018 году гармонизацию европейского и украинского законодательства.