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ЕС отказался открыть рынок для украинского картофеля
17:20 04.04.2019 |
Европейский Союз отказался впустить на свой рынок украинский картофель. Об этом речь шла в ходе видеоконференции между представителями Минагрополитики и Европейской комиссии.
Украинской стороне посоветовали гармонизировать европейское и украинское законодательство в области картофелеводства, после чего вернуться к обсуждению перспектив украинского картофеля в Европе.
В прошлом сезоне из-за засухи в Европе недополучили 30% урожая картофеля. Только две страны имели высокие урожаи - Украина и Беларусь.
Украинские производители картофеля в 2018 году заложили на хранение 152 тыс. т картофеля, большинство которого реализовали на внутреннем рынке и экспортировали в Молдову.
Сейчас украинские картофелеводы пытаются получить от Минагрополитики европейские директивы в области картофелеводства, чтобы самостоятельно адаптировать их к отечественным реалиям. В Украинской ассоциации производителей картофеля уверены, что украинский картофель имеет гораздо более высокие шансы попасть на европейский рынок, учитывая действие ЗСТ между Украиной и ЕС, а также, начатую 2018 году гармонизацию европейского и украинского законодательства.
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