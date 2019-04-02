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Доля агропродукции в украинском экспорте выросла до 44%
15:46 02.04.2019 |
Экспорт агропродукции за январь-февраль 2019 года вырос на $683,8 млн - до $3,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
"Аграрная и пищевая продукция в общем экспорте Украины заняла долю 43,9%. Лидерами среди экспортируемых продуктов стали: кукуруза (доля в общем аграрном экспорте - 33,6%), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (20,13%) и пшеница и смесь пшеницы с рожью (11,84%)", - отметила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.
По ее информации, за первые два месяца этого года объемы экспорта выросли на следующие продукты:
* кукуруза - на 84% (на $528,4 млн);
* пшеница - на 27,8% (почти на $90 млн);
* жмых и другие твердые отходы, получаемые при извлечении подсолнечного масла - на 39,7% (на $55,8 млн);
* семена рапса - на 82,1% (на $30,2 млн);
* жмых и другие твердые отходы соевого масла - в 2,1 раза (на $26,2 млн).
Больше всего украинской агропродукции экспортировали в страны Азии ($1,38 млрд), страны ЕС ($1,25 млрд), страны Африки ($559 млн) и страны СНГ ($217 млн).
В топ-10 крупнейших импортеров украинской сельхозпродукции за январь-февраль 2019 вошли: Индия (9,6%), Египет (9,1%), Турция (7,8%), Нидерланды (7,4%), Испания (6,7%) Китай (5,8%), Италия (3,8%), Польша (3,3%), Германия и Беларусь с долей экспорта - 2,9%.
По данным Минагрополитики, за 2018 год Украина экспортировала продукции АПК на $18,8 млрд.
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