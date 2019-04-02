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В Европарламенте недовольны ростом экспорта украинской курятины в ЕС
11:31 02.04.2019 |
Комитет Европарламента по международной торговле раскритиковал Украину за использование лазейки в Соглашении об ассоциации, в связи с чем значительно вырос экспорт украинской курятины в ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Interia Fakty.
Напомним, украинские производители, а именно компания "Мироновский хлебопродукт" миллиардера Юрия Косюка, нашли способ обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС. Курятина с костью отправлялась на заводы ЕС без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость отрезали и продавали как куриное филе.
В результате импорт этих куриных элементов из Украины, как показывают данные, представленные на заседании комитета, увеличился с 3,7 тыс. тонн в 2016 году до 50 тыс. тонн в 2018 году.
Как стало известно, Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, цель которого - ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС. Евросоюз увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины и закроет лазейку Косюка.
Однако на заседании комитета депутаты Европарламента продолжали выражать свою обеспокоенность в связи с этой проблемой.
"Эта практика идет в неправильном направлении, этот подход разрушает доверие, построенное на протяжении многих лет... Как представители граждан ЕС, мы обязаны защищать наших фермеров и наших граждан от такой практики", - считает польский евродепутат Ярослав Валенса.
В похожем тоне выступил глава комитета по сельскому хозяйству Чеслав Секерский.
"Мы понимаем ситуацию с Украиной, мы за Украину, за фермеров, за реальных фермеров. Но мы не можем принять действия, которые используют пробелы (в законодательстве) и носят какой-то комбинационный характер", - сказал политик.
В свою очередь немецкий евродепутат Томас Вайтц раскритиковал предложение Еврокомиссии дополнить квоту еще на 50 тыс. тонн. "Европейская комиссия предлагает узаконить ситуацию, которая является незаконной", - отмечал он.
Представитель комиссии, присутствующий на заседании, отметил, что увеличение квоты является рациональным решением. Он подчеркнул, что экспорт куриного мяса из ЕС в Украину составляет 180 тыс. тонн, а в обратном направлении - 120 тыс. тонн.
Председатель комитета по международной торговле Бернд Ланге назвал эти аргументы неудовлетворительными. Он сообщил, что решение о дальнейших действиях будет принято на заседании координаторов политических групп.
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