Билл Гейтс считает, что сельское хозяйство вредит экологии не меньше, чем энергетика

Всемирно известный предприниматель Билл Гейтс рассказал о главных инновациях, нацеленных на спасение планеты. Речь идет не о возобновляемых источниках энергии. Они не смогут спасти планету, если не изменить подход к сельскому хозяйству, так как разведение скота и агрокультур очень вредит окружающей среде.

«Ядовитая» почва

Одним из главных источников загрязнений воздуха принято считать электростанции и тяжелую промышленность. Однако не меньший вред окружающей среде наносят три других отрасли, а именно землепользование, сельское и лесное хозяйство.

Они производят 24% от общего количество парниковых газов - всего на 1% меньше, чем вся индустрия по выработке электроэнергии, сжигающая уголь и газ.

Билл Гейтс подчеркивает, что сельскохозяйственные источники загрязнений заслуживают того же внимания, что и углеводороды. «Поразительный факт: в почве содержится больше углерода, чем во всей атмосфере и растениях вместе взятых», - пишет миллиардер в своем блоге Gates Notes. При возделывании земли вещество выделяется в форме CO2. Диоксид углерода также возникает при контакте микробов в почве с некоторыми видами удобрений.

Сооснователь Microsoft признает - от почвы нельзя отказаться, поскольку без нее невозможно выращивать зерновые и разводить скот. «Людям все равно нужно что-то есть», - замечает филантроп.

Он предлагает жителям развитых стран есть меньше мяса, чтобы компенсировать возросшие масштабы потребления мясных продуктов в развивающихся регионах.

«Нельзя сокращать объемы производства, но нужно уменьшить количество производимых выбросов», - заключает Гейтс. Он приводит в пример пять технологий, в которые инвестирует через фонд Breakthrough Energy Ventures (BEV).

Агроинновации против CO2

Cтартап Pivot Bio выращивает ГМО-бактерии для замены удобрений. В 2019 году компания планирует начать продажу жидкого «бактериального удобрения» для распространенных в США кукурузных полей, а также заняться разработкой симбионтов для других видов растений. BEV инвестировал в проект $70 млн.

Компания Kernza нашла способ уменьшить содержание CO2 в почве за счет удлинения корней растений. Модифицированная корневая система пшеницы впитывает больше диоксида углерода, но при этом увеличивает урожайность.

Другой метод борьбы с загрязнением - это сокращение вырубки деревьев. Стартап C16 Biosciences разработал технологию получения пальмового масла в лабораторных условиях за счет использования модифицированных бактерий.

Сократить объемы производства и потребления позволят технологии, которые продлевают срок годности овощей и фруктов. Компании Apeel и Cambridge Crops разрабатывают невидимые защитные покрытия, которые не влияют на вкус продуктов, но сохраняют их свежесть.

Гейтс подчеркивает, что для решения проблемы не всегда нужны технологии. Иногда достаточно провести оптимизацию процессов. Проект Babban Gona помогает нигерийским фермерам совместно приобретать силосные башни и дольше хранить запасы зерна.

«О панацее против климатических изменений речи не идет, но я надеюсь, что эти технологии сократят количество выбросов и помогут избежать худшего», - заключает миллиардер.

Ранее Гейтс отмечал, что одни только возобновляемые источники энергии не помогут бороться с глобальным потеплением. Он предлагает не только строить солнечные и ветровые электростанции, но также массово внедрять электромобили, переходить на растительное мясо и использовать новые принципы производства стали и удобрений.

Несмотря на все меры, Гейтс уже готовится к глобальной климатической катастрофе, которую считает неизбежной. Хотя, предприниматель лично занимается развитием проектов, направленных на спасение планеты. Билл Гейтс совместно с ЕС создал Фонд чистой энергии с капиталом в размере 100 млн. евро, а также профинансировал создание накопителя энергии на основе соли.