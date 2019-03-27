Украина экспортировала рекордные объемы мяса птицы

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина экспортировала рекордные объемы мяса птицы

08:50 27.03.2019 |

Новости АПК

 

Украинские производители в январе-феврале текущего года увеличили экспорт мяса птицы в 1,43 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 69 тысяч тонн, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

В сообщении сказано, что Украина в первые два месяца 2019 года установила новый рекорд по поставкам мяса птицы на внешние рынки. Общий экспорт в январе-феврале составил 69 тысяч тонн, что на 77,4% превышает показатель 2017 года и на 42,7% - показатель 2018 года.

Эксперты отметили, что основными импортерами украинского мяса птицы являются Саудовская Аравия (8,4 тысячи тонн), Нидерланды (4,4 тысячи тонн), Словакия (3,2 тысячи тонн), Азербайджан (1,9 тысячи тонн), Ирак (1,5 тысячи тонн), Армения и Германия (по 1,3 тысячи тонн), а также Молдова (1,1 тысячи тонн).

В то же время импорт этой продукции в Украину за два месяца текущего года сократился на 24% и составил 21,4 тысячи тонн против 28,4 тыс. тонн годом ранее.

Отмечается, что основными поставщиками продукции этой группы в Украину стали Польша (6,3 тысячи тонн), Венгрия (1,3 тысячи тонн) и Германия (890 тонн).

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной фискальной службы, экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2018 году вырос на 21,2% в натуральном выражении - до 328,9 тысячи тонн и на 30% в денежном выражении - до 506,6 миллиона долларов.
По материалам: УНИАН
 

ПО РУБРИКАМ

14:27 Wayforpay и Portmone стали партнерами по запуску Google Pay онлайн в Украине

13:27 Фондовые индексы Азии 27 марта изменились разнонаправленно

12:29 Справочный курс гривни снижен на 10,92 коп. до 27,0781 грн

12:11 Курсы валют по карточным операциям на 27.03.19

11:49 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.03.19

10:57 Остатки средств на корсчетах банков 27.03.19

10:55 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.03.19

10:37 НБУ продал 26 марта банкам депозитные сертификаты на 9,4 млрд гривен

10:26 26 марта НБУ выдал банкам рефинансирование 14,3 млн гривен

10:13 25 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $62,4 млн до $278,5 млн

09:16 Доллар США растет 27 марта относительно корзины основных мировых валют

08:59 Эксперты спрогнозировали влияние президентских выборов на финансовый рынок Украины

07:29 Биржи США 26 марта закрылись в плюсе в рамках коррекции

26.03 Нерезиденты не боятся политических рисков и продолжают покупать украинские долги

26.03 Представлена кредитная карта Apple Card

• дальше…

14:06 Индийские военные сбили космический спутник

13:55 Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ по MH17

11:54 Не дать британцам времени на отзыв Brexit было бы предательством - Туск

09:42 Европарламент призвал страны ЕС покончить со схемой «золотых виз»

09:36 В МИД озвучили позицию Украины по Голанским высотам

08:44 Эксперты ООН обвинили Blackstone в нарушении прав человека на доступное жилье

07:57 Swedbank выявил признаки отмывания денег в своем эстонском филиале

07:47 ЕС прекращает военно-морскую миссию в Средиземном море

26.03 Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС

26.03 Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права

26.03 В Германии отрицают переговоры о продаже оружия для украинских полицейских

26.03 Евросоюз в 2021г откажется от сезонных переходов времени

26.03 ЕС и Китай хотят реформировать международные институты

26.03 ЕС вводит обязательную установку «черных ящиков» в новые автомобили

26.03 Объем обратного выкупа акций американскими компаниями превысил рекорд 2007 года

• дальше…

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

22.03 40% украинских миллионеров — женщины

22.03 Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

21.03 На украинских трассах сделают шумовую разметку

21.03 Валовое поглощение офисов в Киеве в 2018г сократилось на 6,5% - CBRE

20.03 Более 200 аптек подали заявления на заключение договоров с НСЗУ

20.03 Строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законно – КГГА

19.03 Новые станции метро на Виноградарь откроются в декабре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

18.03 В Украине вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

14.03 «Киевтеплоэнерго» предлагает с 1 мая повысить тарифы на отопление и горячую воду более чем на 20%

13.03 Украина занимает второе место в Европе по залежам газа

• дальше…

13:55 Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ по MH17

12:22 Луценко: сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву

09:36 В МИД озвучили позицию Украины по Голанским высотам

08:59 Эксперты спрогнозировали влияние президентских выборов на финансовый рынок Украины

08:21 Что помогает артиллеристам ВСУ пользоваться тактикой «хит-н-ран»

07:37 Диалог между Украиной и РФ возможен после деоккупации Донбасса и Крыма - Порошенко

26.03 Съесть с усами: Зачем Тимошенко и Гриценко неудобный союз

26.03 В Германии отрицают переговоры о продаже оружия для украинских полицейских

26.03 Дело с «1+1»: Что даст Порошенко суд с Коломойским

26.03 Украинцы не осознают успешность своих реформ - британский аналитик

26.03 СБУ начала расследовать пропажу секретной информации о кандидатах на пост директора НАБУ

26.03 Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Зеленский

25.03 «Московская лапша» из «плюсов»: Как Зеленский с Тимошенко работают против Порошенко

25.03 Порошенко подает в суд на канал «1+1» за ложь и дезинформацию - Герасимов

25.03 От ЕС до ядерного оружия: внешняя политика Зеленского, Порошенко, Тимошенко и Гриценко

• дальше…

14:15 Пентагон тестирует дешёвые одноразовые дроны для доставки грузов

13:43 В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан

13:09 Sony патентует обмен игровыми предметами и приостановку игровой сессии в облаке

11:40 Daimler намерен «убить» бренд Smart

26.03 Apple поборется с Netflix за зрителя при помощи фирменного сервиса Apple TV+

26.03 Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской

26.03 Представлена кредитная карта Apple Card

26.03 Brabus поможет Great Wall с разработкой люксовых кроссоверов

26.03 Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС

26.03 Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права

26.03 Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта

26.03 Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона

26.03 Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

26.03 Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google

26.03 ЕС вводит обязательную установку «черных ящиков» в новые автомобили

• дальше…

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно