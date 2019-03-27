Украина экспортировала рекордные объемы мяса птицы

Украинские производители в январе-феврале текущего года увеличили экспорт мяса птицы в 1,43 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 69 тысяч тонн, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

В сообщении сказано, что Украина в первые два месяца 2019 года установила новый рекорд по поставкам мяса птицы на внешние рынки. Общий экспорт в январе-феврале составил 69 тысяч тонн, что на 77,4% превышает показатель 2017 года и на 42,7% - показатель 2018 года.

Эксперты отметили, что основными импортерами украинского мяса птицы являются Саудовская Аравия (8,4 тысячи тонн), Нидерланды (4,4 тысячи тонн), Словакия (3,2 тысячи тонн), Азербайджан (1,9 тысячи тонн), Ирак (1,5 тысячи тонн), Армения и Германия (по 1,3 тысячи тонн), а также Молдова (1,1 тысячи тонн).

В то же время импорт этой продукции в Украину за два месяца текущего года сократился на 24% и составил 21,4 тысячи тонн против 28,4 тыс. тонн годом ранее.

Отмечается, что основными поставщиками продукции этой группы в Украину стали Польша (6,3 тысячи тонн), Венгрия (1,3 тысячи тонн) и Германия (890 тонн).

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной фискальной службы, экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2018 году вырос на 21,2% в натуральном выражении - до 328,9 тысячи тонн и на 30% в денежном выражении - до 506,6 миллиона долларов.