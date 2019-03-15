Еврокомиссия подтвердила договоренность с Киевом об изменении ЗСТ по курятине

Еврокомиссия подтвердила достижение принципиальной договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, что имеет целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Об этом во время ежедневного брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На этой стадии я могу лишь подтвердить, что комиссия достигла принципиальной договоренности с Украиной по внесению изменений в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли", - сказал он.

По его словам, Еврокомиссия проинформировала Европарламент и государства-члены о последних изменениях и все стороны сейчас работают над быстрым введением в действие согласованных изменений.

"Комиссия уверена, что этот шаг ограничит поток курятины в ЕС согласованными рамками", - отметил представитель Еврокомиссии.

Вместе с тем он не уточнил объемы украинской курятины, которая будет завозиться в ЕС в рамках беспошлинных квот.

Как сообщалось, Украина и Евросоюз заключили предварительную договоренность, которая позволит Киеву увеличить беспошлинный экспорт курятины в ЕС и закроет хитрую юридическую лазейку, которую использует компания миллиардера Юрия Косюка.

Решение касается ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способ обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС. Курятина с костью отправляется на заводы ЕС без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость отрезают и продают как куриное филе.