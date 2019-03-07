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Цены на продовольствие в мире в феврале выросли на 1,7%
18:06 07.03.2019 |
Мировые цены на продовольствие в феврале увеличились на 1,7% вследствие резкого роста цен на молочные продукты по сравнению с январем, говорится в сообщении продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - ФАО.
Индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил в прошлом месяце 167,5 пункта. При этом по сравнению с февралем 2018 г. цены на продовольствие снизились на 2,3%.
Тем не менее индекс, который отслеживает динамику ежемесячных изменений международных цен на корзину основных продовольственных товаров, в настоящее время находится на самом высоком уровне с сентября 2018 г.
Индекс цен на зерновые ФАО в среднем составил почти 169 пунктов в феврале, незначительно увеличившись по сравнению с январем главным образом вследствие укрепления цен на кукурузу.
Цены на растительное масло поднялись на 1,8%. Индекс составил до 133,5 пункта, что является самым высоким уровнем с октября 2018 г. Рост цен в феврале был обусловлен в основном ростом цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла.
Цены на мясо немного выросли, чему способствовал рост цен на говядину и свинину.
Индекс цен на молочную продукцию ФАО увеличился на 5,6% по сравнению с январем, что было обусловлено ростом импортного спроса на сухое обезжиренное молоко, цельное сухое молоко и сыр. Ожидаемое сезонное падение объемов производства сливочного масла также способствовало росту цен на него.
Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,2%, что было вызвано главным образом опасениями снижения производства в некоторых основных странах-производителях.
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