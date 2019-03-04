Турецкий Onur планирует увеличить земельный банк в Украине вдвое

Турецкая группа Onur, занимающаяся строительством и ремонтом дорог и зданий, а также развивающая аграрное направление, планирует нарастить земельный банк в Украине вдвое - до 10 тыс. га.

"Два года назад мы начали инвестировать в сельскохозяйственный сектор. У нас есть 5 тыс. га земли, и мы хотим удвоить земельный банк до 10 тыс. га, в основном сосредоточившись на зерновых", - рассказал глава представительства и генеральный координатор Onur Group Эмре Караахметоглу в интервью изданию Global FDI Reports.

По его словам, если группа добьется успеха в зерновом бизнесе, тогда в будущем расширит производство в другие отрасли.

По данным в госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцам "Онура" принадлежит ООО "Агросетон" (с.Ожидов Львовской обл.). Предприятие зарегистрировано в мае 2016 года, его владельцами указаны Эмре Караахметоглу (20%), Онур Четинджевиз (40%) и Ихсан Четинджевиз (40%). Уставный капитал ООО – 2 млн грн.