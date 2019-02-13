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Корейская компания купила зерновой терминал в Николаеве
17:23 13.02.2019 |
Председатель Orexim Group Юрий Будник и президент Posco Daewoo Ким Янг-Санг (фото - Posco Daewoo)
Корейский сырьевой трейдер Posco Daewoo приобретет у украинской группы Orexim 75% акций строящегося зернового терминала в Николаеве. Об этом сообщает в Facebook Национальный инвестиционный совет Украины.
Терминал будет обрабатывать до 2,5 млн тонн зерна в год. Ожидается, что его строительство будет завершено в июле 2019 года.
Сумма сделки не разглашается.
Posco Daewoo станет первой корейской компанией, которая владеет зерновым терминалом за рубежом, отмечается в сообщении. Сделка позволит ей контролировать всю цепочку поставок зерна из Украины.
Об интересе Posco Daewoo к строительству зернового терминала в одном из украинских портов стало известно в 2017 году.
Группа Orexim занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, а также оказанием портовых и логистических услуг. Ключевой актив - морской терминал Эвери, работающий в Николаевском порту.
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