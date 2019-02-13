IFC ожидает запуска международных аграрных расписок весной 2019 года, сообщила руководитель проекта IFC "Аграрные расписки в Украине" Хелен Фейрлемб в ходе "круглого стола" в Киеве в среду.

"Мы уже провели первые обучения для фермеров, надеемся увидеть первые сделки весной", - сообщила Х.Фейрлемб в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как пояснили в IFC, после вступления в силу закона "О валюте и валютных операциях" аграрии могут привлекать средства по аграрным распискам от кредиторов-нерезидентов. Согласно механизму международных расписок, разработанному IFC, такие сделки будут включать финансовую аграрную расписку и кредитный/форвардный договор или договор импорта.

"Аграрные расписки особенно актуальные в Украине, где все еще действует земельный мораторий, и фермеры не имеют качественного залога для привлечения финансирования. Кроме того, аграрные расписки регистрируются в онлайн-реестре, и кредитор может посмотреть, сколько расписок есть у фермера и как он их исполняет", - считает руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

Он добавил, что аграрные расписки помогают фермерам создавать кредитную историю для дальнейшего привлечения финансирования.

По данным IFC, в рамках проекта аграрных расписок также планируется модернизация законодательства для создания вторичного рынка аграрных расписок (секьюризации).

Как отметила член правления "ОТП Банк" Алла Биниашвили, для банков, предоставляющих финансирование по аграрным распискам, трудностью является то, что Нацбанк рассматривает такие кредиты как необеспеченные.

Общий объем аграрных расписок в 2018г превысил $200 млн (5.24 млрд грн). Всего было выдано 669 аграрных расписок от 53 кредиторов под заставку 1,1 млн тонн с/х продукции.

С начала 2019 года по 12 февраля выдано 104 расписки на сумму свыше 1 млрд грн.