Украина в 2018 году экспортировала зерна на рекордные $7,2 миллиарда - эксперты

Украина в 2018 году экспортировала почти 42 млн тонн зерна на свыше 7 млрд долл., что в денежном выражении привело к наивысшей стоимости в истории Украины.

Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

"Начиная с 2010 года Украина ежегодно наращивала объемы экспорта зерновых. Хотя в 2018 году и не был установлен очередной рекорд, на зарубежные рынки было вывезено 41,7 млн т отечественного зерна. Это втрое превышает показатель 2010 года и на 0,4% меньше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Общий рост экспорта украинского зерна в денежном выражении привел к наивысшей его стоимости в истории Украины - 7,2 млрд долл. США. Это произошло, в первую очередь, за счет увеличения экспортных цен, отметили эксперты ИАЭ.

Был также установлен новый рекорд по объемам зарубежных поставок кукурузы - 21,4 млн т. Он на 10% превысил показатель 2017 года в 19,4 млн т и в 5,2 раза - результаты 2010 года.

Объемы экспорта пшеницы, хотя и превысили показатели 2010 года в 3,3 раза, уменьшились по сравнению с 2017 годом и составили в прошлом году 16,4 млн т.

Поставки ячменя на зарубежные рынки в 2018 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 1,3 млн т и составили 3,6 млн т.

Несмотря на относительно малые объемы экспорта ржи, в прошлом году был зафиксирован четырехкратный рост зарубежных поставок этой культуры - до 100 тыс. т.

Крупнейшими покупателями украинского зерна в 2018 году, как и ранее, были страны Азии, Европы и Африки.

Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых с 2011 года традиционно удерживает Египет. В прошлом году он закупил украинского зерна на 20% меньше, чем в 2017 году - на 666 млн долл. США. Его доля в общем экспорте этого вида сельскохозяйственной продукции составила 9,2%.

Испания второй год подряд удерживает вторую позицию в топ-10. В прошлом году она увеличила объемы закупок зерна почти на 35% по сравнению с 2017 годом - до 643 млн долл. США (8,9%).

Далее идут Нидерланды (556 млн долл. США), Китай (552 млн долл. США), Индонезия (487 млн долл. США), Саудовская Аравия (449 млн долл. США), Италия (336 млн долл. США), Филиппины (316 млн долл. США), Тунис (290 млн долл. США), Марокко (263 млн долл. США) и Ливия (248 млн долл. США).

Совокупно эти 11 государств сформировали 2/3 стоимостного объема всех закупок зернопродукции.

Кроме того, по состоянию на начало января в 2018/19 маркетинговом году Украина уже экспортировала более 24 млн т зерна, что почти на 3 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал Укринформ, в 2018 году собран самый большой урожай зерновых за времена Независимой Украины - всего 70,1 млн тонн. Из них собрано 35,5 млн т кукурузы - на 44% больше, чем в прошлом году (предыдущий рекорд установлен в 2013 году - 30,9 млн тонн). Также рекорды установлены по сбору некоторых масличных культур. Подсолнечника в 2018 году было собрано 13,7 млн тонн - на 12% больше, чем в 2017 году (предыдущий рекорд установлен в 2016 году - 13,6 млн тонн). Получен также рекордный урожай сои - 4,4 млн тонн, на 13% больше, чем в 2017 году (предыдущий рекорд установлен в 2016 году - 4,2 млн тонн).