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НАБУ обыскивает офис Аграрного фонда
13:28 08.02.2019 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в офисе ПАО "Аграрный фонд" в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, сообщает пресс-служба НАБУ.
По версии следствия, должностные лица "Аграрного фонда" растратили более 240 млн грн при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годы.
В НАБУ подчеркнули, что обращались в фонд с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования. Однако служащие ПАО отказались выполнить решение суда и их не предоставили. Поэтому детективы вынуждены изымать эти документы в принудительном порядке, тогда как представители фонда сознательно затягивают завершение следственного действия, заявили в ведомстве.
"Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещено, о чем руководство ОАО сообщали неоднократно заранее", - отметили в НАБУ.
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