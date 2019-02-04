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Украина исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС
15:50 04.02.2019 |
Украина с начала 2019 года по состоянию на 21 января полностью исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в Европейский Союз меда (в т.ч. домашний мед), виноградного и яблочного сок, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
"По состоянию на 21 января Украина закрыла квоты на беспошлинный экспорт в Европейский Союз меда, виноградного и яблочного соков, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается ускорение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод и пшеничную клетчатку, которые уже закрыты на 17%, 38% и 44%.
В то же время, по сравнению с прошлым годом изменилась ситуация с поставками обработанных томатов в пределах квот. Так, эксперты отметили, что эти квоты по состоянию на 21 января использованы лишь на 3%, тогда как в прошлом году по состоянию на эту же дату они были использованы на 11%.
Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт аграрных и пищевых продуктов из Украины в европейские страны в 2017 году вырос более чем на 37%, или на 1,6 миллиарда долларов и составил 5,8 миллиарда долларов.
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