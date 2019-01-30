Производство с/х продукции в 2018 году подорожало на 14% - Госстат

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в 2018 году увеличились на 14% по сравнению с 2017 годом, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По ее данным, наиболее подорожало производство продукции животноводства - на 16,2%, производство продукции растениеводства подорожало на 13,2%.

Цены на материально-технические ресурсы для сельского хозяйства в 2018 году выросли на 15,9%.

Согласно информации статведомства, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.