Кабмин увеличил максимальную субсидию фермерам в 2019г до 41,7 тыс. грн, компенсацию за семена - до 80 тыс. грн

Кабинет министров Украины увеличил максимальную субсидию фермерским хозяйствам с 30 тыс. грн в 2018 году до 41,7 тыс. грн в 2019 году.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, изменения в порядке использования средств программы господдержки фермерских хозяйств "упростит доступ фермерских хозяйств и молодых фермеров к финансовым ресурсам".

По данным в сравнительной таблице, Кабмин увеличил субсидию фермерским хозяйствам на 1 га земли с 10,2 тыс. грн в 2018 году (5,5 прожиточных минимумов) до 12,5 тыс. грн в 2019 году (три минимальные зарплаты). Максимальный размер субсидии фермерскому хозяйству в 2018 году составлял 30 тыс. грн, в 2019 году он повышен до 41,7 тыс. грн (10 минимальных зарплат). Кроме того, если возраст главы фермерского хозяйства - до 35 лет, хозяйство получит максимальную субсидию.

Правительство также увеличило максимальную сумму компенсации стоимости семян с 60 тыс. грн в 2018 году до 80 тыс. грн в 2019 году (без учета НДС). Кроме того, Кабмин добавил в перечень компенсаций фермерам возмещения расходов на "зеленый" туризм - до 10 тыс. грн на одно хозяйство.

Кабмин решил предоставлять семейным фермерским хозяйствам дополнительную поддержку в виде доплаты ЕСВ в пользу застрахованных членов хозяйства. Правительство также добавило пчеловодческие кооперативы в перечень получателей господдержки в 2019 году.

Кабмин оставил прошлогодний размер компенсации за приобретение с/х техники или оборудования по программе поддержки фермеров: 70% стоимости оборудования без НДС, максимальная сумма - 3 млн грн. В то же время, правительство изменило условия компенсации: если в прошлом году хозяйство должно было оплатить 30% стоимости техники/оборудования и НДС, а остальные 70% оплачивал Минагропрод, то в 2019 году оно должно оплатить поставщику 100% суммы.

Согласно документу, оборудование для мясного направления и пчеловодства должно быть исключительно украинского производства, тогда как оборудование для плодово-ягодного, овощного и молочного направление может быть как украинским, так и иностранным.

По решению Кабмина, фермерские хозяйства, которые приобрели технику и оборудование в 2018 году, но не успели получить компенсацию по независимым от них обстоятельствам, могут получить компенсацию в этом году.

Кроме того, Кабмин ввел ограничение на количество кредитов, по которым фермеры могут получать компенсацию. В 2019 году фермерам будут возмещать проценты только по одному краткосрочному и/или одному среднесрочному кредиту.

Как сообщалось, программы господдержки АПК на 2019 год включают 800 млн грн поддержки фермерам и 244,5 млн грн - на кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн - удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн - поддержка хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников.

Программа поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводства в 2019 году составит 3,5 млрд грн, финансовая поддержка сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, вагонов) - около 881,8 млн грн.

Расходы на аппарат Минагропрода предусмотрены на уровне 6,3 млрд грн.