Кабмин предусмотрел возможность возмещения 30% стоимости строительства элеваторов для сельхозтоваропроизводителей

Кабинет Министров предусмотрел возможность частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Согласно ему, основной деятельностью таких юрлиц является поставка произведенных ими сельхозтоваров, при этом удельный вес стоимости таких товаров должен составлять не менее 75% стоимости всех поставленных ими товаров на протяжение 12 последовательных отчетных налоговых периодов.

Так, компенсация будет предоставляться по результатам каждого отдельного отчетного периода на безвозвратной основе в размере 30% стоимости (без учета НДС) за завершенные в текущем году этапы строительства и реконструкции зернофуражных хранилищ, элеваторов, зерноочистительных пунктов, предприятий по производству кормовых добавок и комбикормов, в том числе стоимости оборудования.

В случае строительства или реконструкции объектов по хранению и переработке зерна на базе объектов незавершенного строительства частичному возмещению подлежит только стоимость строительства без учета стоимости незавершенного объекта.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Министерство аграрной политики и продовольствия выплатило аграриям около 4,171 млрд гривен по государственной программе поддержки, в частности, на поддержку животноводства было выплачено 2 млн гривен.

28 марта 2018 года Кабинет Министров ввел возмещение 30% общей стоимости строительства и реконструкции животноводческих комплексов и ферм при создании более 500 рабочих мест, если она превышает 500 млн гривен.