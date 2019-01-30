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Кабмин предусмотрел возможность возмещения 30% стоимости строительства элеваторов для сельхозтоваропроизводителей
14:36 30.01.2019 |
Кабинет Министров предусмотрел возможность частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.
Согласно ему, основной деятельностью таких юрлиц является поставка произведенных ими сельхозтоваров, при этом удельный вес стоимости таких товаров должен составлять не менее 75% стоимости всех поставленных ими товаров на протяжение 12 последовательных отчетных налоговых периодов.
Так, компенсация будет предоставляться по результатам каждого отдельного отчетного периода на безвозвратной основе в размере 30% стоимости (без учета НДС) за завершенные в текущем году этапы строительства и реконструкции зернофуражных хранилищ, элеваторов, зерноочистительных пунктов, предприятий по производству кормовых добавок и комбикормов, в том числе стоимости оборудования.
В случае строительства или реконструкции объектов по хранению и переработке зерна на базе объектов незавершенного строительства частичному возмещению подлежит только стоимость строительства без учета стоимости незавершенного объекта.
Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Министерство аграрной политики и продовольствия выплатило аграриям около 4,171 млрд гривен по государственной программе поддержки, в частности, на поддержку животноводства было выплачено 2 млн гривен.
28 марта 2018 года Кабинет Министров ввел возмещение 30% общей стоимости строительства и реконструкции животноводческих комплексов и ферм при создании более 500 рабочих мест, если она превышает 500 млн гривен.
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