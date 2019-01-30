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Миссия ЕС оценит систему госконтроля производства мяса птицы в Украине
08:34 30.01.2019 |
Миссия Европейского Союза, которая будет работать в Украине с 29 января по 8 февраля, оценит украинскую систему государственного контроля производства мяса птицы и продуктов из него, которые предназначены для экспорта в страны ЕС, сообщила пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Начала работу миссия инспекторов Генерального директората Европейской комиссии по вопросам охраны здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE), которая прибыла в Украину с целью проверки мер, принятых Госпродпотребслужбой по результатам предварительного аудита системы государственного контроля производства мяса птицы и продуктов, полученных из него, предназначенных для экспорта в Европейский Союз", - говорится в сообщении.
Планируется, что оценочная миссия посетит Киевскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Черкасскую области, проведет встречи с представителями главных управлений Госпродпотребслужбы в этих областях и ознакомится с работой ряда предприятий. Кроме того, по результатам работы миссии в течение месяца будет составлен отчет.
Как сообщал УНИАН, предварительная миссия DG SANTE по аудиту системы государственного контроля производства мяса птицы и продуктов из него работала в Украине с 27 февраля по 9 марта 2018 года.
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