Аграрный комитет рассчитывает завершить подготовку законопроекта о рынке с/х земли в июле

Аграрный комитет Верховной Рады Украины может завершить подготовку проекта закона о рынке сельскохозяйственной земли в июле 2019 года, сообщил замглавы аграрного комитета народный депутат Александр Бакуменко (фракция БПП) в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на данный момент экспертная группа при аграрном комитете разрабатывает концептуальные засады законопроекта. В группу вошли аграрные ассоциации, органы местного управления и эксперты.

"Пока мы ищем сближенные позиции: какие предохранители нужны, как будет решаться вопрос финансирования. Думаю, более-менее согласованный проект мы получим в апреле, после этого направим его на общественное обсуждение, получим обратную связь, и примерно в июле наработки могут войти в проект закона", - объяснил А.Бакуменко агентству "Интерфакс-Украина".

По словам депутата, в настоящее время предложения от участников рабочей группы поступают на уровне обсуждения.

Согласно документу, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", рабгруппа рассматривает вариант, предполагающий запрет продажи с/х земель иностранным гражданам и юридическим лицам с долей украинской собственности менее 50%.

Эксперты также считают целесообразным до 2024 года разрешить продажу с/х земли только фермерским хозяйствам (со статусом как юридических, так и физических лиц), а уже после 2024 года – и украинским аграрным компаниям. Физлица-иностранцы смогут получить землю в собственность только через наследование.

Кроме того, участники рабочей группы при аграрном комитете предлагают до 2021 года ограничить максимальные объемы государственной и коммунальной земли, которые может купить одно лицо (20 га – для физлиц, 200 га – для юрлиц).

"Это ограничение является важным для предотвращения концентрации земли в руках тех, кто сейчас имеет доступ к финансированию. Со временем, когда рынок ипотечного кредитования будет сформированным, потребность в таком ограничении отпадет и рынок будет саморегулирующимся", - отметил консультант по вопросам управления земельными ресурсами и земельной реформы Всемирного банка Денис Низалов в комментарии агентству.

Рабочая группа при аграрном комитете также предлагает ограничить до 200 га максимальный размер участка, который сможет купить физлицо, которое ранее не занималось сельским хозяйством. Если физлицо занималось фермерством пять лет, оно сможет приобрести до 500 га земли, если 10 лет – 2 тыс. га.

По предварительным предложениям, компании смогут контролировать до 30% аграрных земель района, 15% земель области, 0,5% с/х земель Украины. Общий размер участков компаний на территории области может быть уменьшен по решению областного совета. Контролировать концентрацию земель будет Госгеокадастр.

Государственная и коммунальная земля, согласно наработкам рабгруппы, будет продаваться исключительно через электронные аукционы лотами до 50 га, тогда как частная земля может выставляться на электронные торги по желанию собственника.

Приоритетное право на покупку земли будут иметь члены семьи собственника участка, его арендаторы, владельцы и пользователи смежных участков, местные фермерские хозяйства.

Изменения целевого назначения земли будет возможным по истечении трех лет с момента приобретения участка. Мену участка законопроект предлагает разрешить на равноценный участок (такое же целевое назначение, разница НДО не более 20%). Дарование будет возможным только в пользу ближайших родственников.

Актуальным остается вопрос финансирования сделок купли-продажи земли. По мнению Д.Низалова, коммерческие банки имеют достаточно ресурсов для обеспечения рынка земли, а при устойчивом платежеспособном спросе смогут привлечь дополнительное внешнее финансирование. В то же время, по его словам, могут возникнуть сложности с доступом к кредитам для малых и средних производителей.

"Международный опыт свидетельствует, что лучше всего эту проблему помогут преодолеть частичные государственные гарантии для малого и среднего бизнеса. Государство может оказывать определенные преференции отдельным категориям покупателей через возмещение кредитной ставки или рассрочку платежей при приобретении государственных земель. Потенциальными категориями получателей такой помощи могут быть молодые фермеры, ветераны АТО, чернобыльцы", - сказал Д.Низалов.