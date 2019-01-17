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Рада разрешила Парубию подписать закон о продлении моратория на продажу сельхозземли до 2020
14:54 17.01.2019 |
Верховная Рада отказалась отменить результаты голосования за законопроект №9355 о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.
За принятие проекта постановления №9355-п проголосовал 81 депутат при минимально необходимых 226, 9355-п1 - 65 депутатов, передают Українськi Новини.
Данный документ вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.
Также не допускается купля-продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, а также которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства и выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного сельского хозяйства.
Теперь председатель Рады Андрей Парубий имеет право подписать соответствующие законы и направить их на подпись Президенту Петру Порошенко.
После получения закона Порошенко должен в течение 15 дней подписать его или вернуть парламенту со своими предложениями.
Как сообщали Українськi Новини, 20 декабря Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.
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