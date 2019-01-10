Мировые цены на продовольствие в 2018 г. снизились на 3,5% - ФАО

Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в 2018 году составил 168,4 пункта, что на 3,5% меньше показателя 2017 года и почти на 27% ниже рекордного уровня в 230 пунктов, зарегистрированного в 2011 году, сообщается в обзоре ФАО.

Больше всего в прошлом году упали цены на сахар, подешевели также растительное масло, мясо и молочная продукция. В то же время мировые цены на зерновые выросли.

В декабре 2018 года индекс составил 161,7 пункта, практически не изменившись по сравнению с ноябрьским показателем.

Индекс цен на зерновые в декабре составил 167,1 пункта, что на 3 пункта (на 1,8%) выше ноябрьского показателя и на 9,6% выше, чем в декабре 2017 года. Цены на пшеницу в декабре выросли на фоне озабоченности по поводу видов на урожай в Аргентине из-за несвоевременного выпадения осадков, а также из-за сокращения экспорта из России. Однако рост цен сдерживала острая конкуренция на экспортных рынках.

Индекс цен на зерновые за 2018 год составил немногим более 165 пунктов, что на 9% больше, чем в 2017 году, но на 31% ниже пиковых значений, зарегистрированных в 2011 году. Росту цен на пшеницу и кукурузу в 2018 году способствовало снижение объёмов их производства в мире. Однако общие объёмы предложения всех основных зерновых в мире были более чем достаточны, их запасы по-прежнему велики, констатируют эксперты ФАО.

Индекс цен на растительные масла в декабре составил 125,8 пункта, что на 0,5 пункта (на 0,4%) выше, чем в ноябре. Этот прирост зарегистрирован впервые после десяти месяцев снижения. Причиной этой небольшой положительной коррекции стал рост цен на пальмовое масло под влиянием как растущего внутреннего спроса в основных странах-производителях, так и увеличения импортного спроса на мировых рынках, поясняется в отчете.

Мировые цены на соевое и рапсовое масло, напротив, продолжали снижаться в силу, соответственно, больших запасов в США и слабого спроса в ЕС. Одним из факторов снижения котировок растительного масла стало падение цен на минеральные масла.

В целом за 2018 год индекс цен на растительные масла составил 144 пункта, что на 15% ниже показателя 2017 года и является наименьшим с 2007 года.

Индекс цен на мясо в декабре составил 163,6 пункта, что на 1,3 пункта (на 0,8%) выше пересмотренного ноябрьского значения. В декабре цены на мясо птицы и говядину изменились незначительно, мировые котировки цен на баранину немного упали, главным образом в результате роста экспортных поставок из стран Океании. Цены же на свинину, напротив, несколько восстановились под влиянием активного импортного спроса на мировых рынках, особенно со стороны Бразилии.

В 2018 году индекс составил 166,4 пункта, что на 2,2% ниже показателя 2017 года.

Индекс цен на молочную продукцию в декабре продолжил снижаться седьмой месяц подряд и составил 170 пунктов, что на 5,9 пункта (на 3,3%) ниже показателя ноября. В декабре мировые котировки сливочного масла, сыра и цельного сухого молока снизились из-за роста экспортного предложения, особенно со стороны Новой Зеландии. Однако цены на обезжиренное сухое молоко несколько выросли под влиянием более активного импортного спроса в мире.

В 2018 году индекс составил 192,9 пункта (на 4,6% ниже показателя 2017 года) в результате падения во второй половине года котировок цен на все учитываемые при его подсчёте виды молочной продукции.

Индекс цен на сахар в декабре составил 179,6 пункта, что на 3,6 пункта (на 1,9%) ниже уровня ноября. Снижение мировых цен происходило под влиянием понижательного давления, частично обусловленного информацией о более высоких темпах роста производства сахара в Индии в последние месяцы. Кроме того, снижению котировок способствовало падение мировых цен на нефть, поскольку низкие цены на энергоносители, как правило, приводят к сокращению использования сахарного тростника для производства этанола.

В 2018 году индекс упал почти на 22% из-за достаточных объёмов мирового производства и накопления складских запасов.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.