Законопроект об обороте сельхозземель находится на стадии доработки и согласования - Госгеокадастр

Проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на сегодня находится на стадии доработки и согласования с представителями общественных организаций аграрного сектора, сообщили в Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Согласно информации ведомства, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать до принятия закона об обороте сельхозземель, в том числе, и во временной промежуток с 1 по 20 января 2019 года.

"Действующей редакцией п.15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины определено, что купля/продажа или иной способ отчуждение земельных участков и земельных долей (паев) до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения не допускается", - прокомментировали в Госгеокадастре агентству "Интерфакс-Украина" заявление депутата Алексея Мушака (фракция "Блок Петра Порошенко") о том, что мораторий на продажу земли сельхозназначения не будет действовать с 1 по 20 января 2019 года.

То есть, в связи с отсутствием закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения мораторий на их продажу действует в полном объеме. Нотариусы, как и раньше, будут отказывать в заверке договоров купли/продажи сельскохозяйственных земель, даже если такие появятся в период с 1 до 20 января 2019 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. В частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Позже народный депутат А.Мушак сообщил, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения не будет действовать в период с 1 по 20 января 2019 года в связи с регистрацией постановления об отмене результатов голосования за законопроект №9355-5, которое прошло с нарушением процедуры.