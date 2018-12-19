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Открыть рынок земли возможно только через 2 года после принятия закона об обороте земель - Мартынюк
16:03 19.12.2018 |
Открыть рынок земли будет возможно только через два года после принятия закона об обороте земель, считает врио министра аграрной политики Максим Мартынюк.
"Я уверен, что минимум должно пройти два года с момента публикации закона (об обороте земли - ИФ) до его вступления в силу. За это время весь агробизнес должен ознакомиться с правилами, аккумулировать ресурсы тем, кто хочет направить их на выкуп земли - словом, подготовиться к запуску рынка. Постоянным продлением моратория мы оттягиваем время запуска рынка, поскольку с момента принятия закона об обороте земель нужно ждать еще два-три года", - рассказал М.Мартынюк на пресс-конференции в министерстве в среду.
"Рынок земли нельзя просто ввести завтра, потому что большие массивы земли в аренде, нужно обеспечить права арендаторов. При ошибочных решениях мы поставим под риск потенциал производства аграрной продукции в целом, поскольку если эти земельные банки будут распыляться, то будет падение валового производства", - объяснил и.о. министра агрополитики.
По его словам, министерство считает, что нужно убрать пункт о моратории с переходных положений Земельного кодекса и принять закон об обороте сельскохозяйственных земель, выставив условия и ограничения, которые будут действовать на этом рынке, и определить время, когда он начнет действовать.
"Другой вопрос - я не вижу сейчас политических возможностей для принятия решений... Большинство собственников земли хотели бы распоряжаться ею, но в то же время, хотели бы сохранить мораторий, очевидно из-за страха потерять свою собственность. Тут нужно задуматься над повышением доверия к институциям", - отметил М.Мартинюк.
Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Всего в Верховной Раде зарегистрировано 16 законопроектов о продлении моратория на продажу с/х земли.
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