Открыть рынок земли возможно только через 2 года после принятия закона об обороте земель - Мартынюк

Открыть рынок земли будет возможно только через два года после принятия закона об обороте земель, считает врио министра аграрной политики Максим Мартынюк.

"Я уверен, что минимум должно пройти два года с момента публикации закона (об обороте земли - ИФ) до его вступления в силу. За это время весь агробизнес должен ознакомиться с правилами, аккумулировать ресурсы тем, кто хочет направить их на выкуп земли - словом, подготовиться к запуску рынка. Постоянным продлением моратория мы оттягиваем время запуска рынка, поскольку с момента принятия закона об обороте земель нужно ждать еще два-три года", - рассказал М.Мартынюк на пресс-конференции в министерстве в среду.

"Рынок земли нельзя просто ввести завтра, потому что большие массивы земли в аренде, нужно обеспечить права арендаторов. При ошибочных решениях мы поставим под риск потенциал производства аграрной продукции в целом, поскольку если эти земельные банки будут распыляться, то будет падение валового производства", - объяснил и.о. министра агрополитики.

По его словам, министерство считает, что нужно убрать пункт о моратории с переходных положений Земельного кодекса и принять закон об обороте сельскохозяйственных земель, выставив условия и ограничения, которые будут действовать на этом рынке, и определить время, когда он начнет действовать.

"Другой вопрос - я не вижу сейчас политических возможностей для принятия решений... Большинство собственников земли хотели бы распоряжаться ею, но в то же время, хотели бы сохранить мораторий, очевидно из-за страха потерять свою собственность. Тут нужно задуматься над повышением доверия к институциям", - отметил М.Мартинюк.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Всего в Верховной Раде зарегистрировано 16 законопроектов о продлении моратория на продажу с/х земли.

