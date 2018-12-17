Финансовые новости
- |
- 17.12.18
- |
- 18:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ноябре экспорт мяса птицы увеличился на 44,3% до $46,8 млн, импорт - уменьшился на 20,8% до $4,2 млн
10:49 17.12.2018 |
В ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года экспорт мяса птицы увеличился на 44,3%, или на 14,347 млн долларов до 46,752 млн долларов, в то время как импорт - уменьшился на 20,8%, или на 1,117 млн долларов до 4,243 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
Наибольшие поставки мяса птицы из Украины в ноябре были в Саудовскую Аравия (9,074 млн долларов).
В январе-ноябре 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года экспорт мяса птицы увеличился на 32,8%, или на 116,613 млн долларов до 471,975 млн долларов, импорт - на 10,7%, или на 4,677 млн долларов до 48,422 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года экспорт мяса птицы увеличился на 55,9%, или на 15,791 млн долларов до 44,062 млн долларов, в то время как импорт - уменьшился на 22,1%, или на 1,402 млн долларов до 4,951 млн долларов.
В 2017 году Украина экспортировала мясо птицы на общую сумму 389,640 млн долларов, в то время как импорт составил 48,510 млн долларов.
Импорт/экспорт мяса птицы в ноябре, млн долларов:
|Импорт
|Экспорт
|ноябрь 2018
|ноябрь 2017
|январь-ноябрь 2018
|январь-ноябрь 2017
|ноябрь 2018
|ноябрь 2017
|январь-ноябрь 2018
|январь-ноябрь 2017
|Всего
|4,243
|5,360
|48,422
|43,745
|46,752
|32,405
|471,975
|355,362
|Польша
|2,544
|3,299
|30,350
|29,312
|-
|-
|-
|-
|Венгрия
|0,426
|0,283
|4,372
|2,224
|-
|-
|-
|-
|Другие
|0,690
|0,864
|6,502
|6,621
|25,290
|21,683
|260,577
|183,604
|Германия
|0,583
|0,914
|7,198
|5,588
|-
|-
|-
|-
|Нидерланды
|-
|-
|-
|-
|7,897
|8,252
|105,403
|70,663
|Словакия
|-
|-
|-
|-
|4,491
|-
|57,384
|-
|Саудовская Аравия
|-
|-
|-
|-
|9,074
|-
|48,611
|-
|Ирак
|-
|-
|-
|-
|-
|2,335
|36,486
|Египет
|-
|-
|-
|-
|-
|0,135
|64,609
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нестабильная четверка. Зачем Гриценко создает «партию непроходных»
|Стратегия Тимошенко для НБУ: риск двукратной девальвации
|Як в Штатах зустріли Тимошенко
|Операция «Преемник». Закулисье создания Православной церкви в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ноябре официальный уровень безработицы повысился на 0,1 п.п. до 1,2%
|Минэнерго инициирует изменение единиц измерения газа с куб. м. на энергетические единицы с апреля 2019
|В Минрегионе подсчитали среднюю стоимость строительства жилья в разных областях Украины
|Трейдеры прогнозируют снижение розничного СУГ до 13 грн/л
|Цены на нефть растут 17 декабря в ожидании сигналов от ОПЕК+ и США, Brent на уровне $60,94 за баррель
|Общая стоимость активов НПФ Украины к концу III кв. возросла на 13,9% - Нацкомфинуслуг
Это интересно
|Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн
|Google не будет запускать поисковик в Китае
|Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года
|Vivo NEX Dual Display Edition: смартфон с двумя дисплеями и тройной камерой
|В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу