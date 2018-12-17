В ноябре экспорт мяса птицы увеличился на 44,3% до $46,8 млн, импорт - уменьшился на 20,8% до $4,2 млн

В ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года экспорт мяса птицы увеличился на 44,3%, или на 14,347 млн долларов до 46,752 млн долларов, в то время как импорт - уменьшился на 20,8%, или на 1,117 млн долларов до 4,243 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.

Наибольшие поставки мяса птицы из Украины в ноябре были в Саудовскую Аравия (9,074 млн долларов).

В январе-ноябре 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года экспорт мяса птицы увеличился на 32,8%, или на 116,613 млн долларов до 471,975 млн долларов, импорт - на 10,7%, или на 4,677 млн долларов до 48,422 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года экспорт мяса птицы увеличился на 55,9%, или на 15,791 млн долларов до 44,062 млн долларов, в то время как импорт - уменьшился на 22,1%, или на 1,402 млн долларов до 4,951 млн долларов.

В 2017 году Украина экспортировала мясо птицы на общую сумму 389,640 млн долларов, в то время как импорт составил 48,510 млн долларов.

Импорт/экспорт мяса птицы в ноябре, млн долларов: