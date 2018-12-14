Индексация НДО с/х земель не будет проводиться до 2023 г. – Бакуменко

Верховная Рада Украины продлила до 2023 года период, когда не будет проводиться индексация нормативной денежной оценки (НДО) сельхозугодий, что сэкономит аграрному бизнесу около 8-10 млрд грн, сообщил замглавы аграрного комитета Александр Бакуменко.

"Нам удалось внести изменения в Налоговый кодекс - до 2023 года не будет индексироваться НДО земли (ежегодно стоимость индексировалась на величину инфляции). Это примерно 8-10 млрд грн экономии для аграрного бизнеса до 2023 года", - объяснил депутат.

Соответствующие изменения депутаты приняли вместе с правками в Налоговый кодекс.

"Установить, что индекс потребительских цен за 2015 и 2017-2023 годы, который используется для определения величины коэффициента индексации НДО с/х угодий ... и/или земель водного фонда ... для целей налогообложения единым налогом четвертой группы, применяется со значением 100%", - отмечается в законе.