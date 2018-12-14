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Украина получила право экспорта мяса птицы и яиц в Сингапур
15:50 14.12.2018 |
Компетентный орган Сингапура по вопросам сельскохозяйственных пищевых продуктов и ветеринарии (AVA) предоставил разрешение на экспорт мяса птицы и продуктов из него, столовых яиц и яичных продуктов из Украины в Сингапур.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передают Українськi Новини.
"Компетентный орган Сингапура по вопросам сельскохозяйственных пищевых продуктов и ветеринарии (AVA) уведомил Госпродпотребслужбу о завершении процесса рассмотрения украинской заявки на экспорт мяса птицы и продуктов из него, столовых яиц и яичных продуктов в Сингапур с положительной оценкой", - сказано в нем.
Отмечается, что одобрение на экспорт продукции получили 8 украинских предприятий, которые проинспектировали представители компетентного органа Сингапура во время верификационного визита инспекторов в Украину с 29 июля по 6 августа.
На данный момент идет процесс согласования формы ветеринарного сертификата между компетентными органами Украины и Сингапура.
Как сообщали Українськi Новини, ранее ассоциация "Союз птицеводов" заявила, что считает перспективными рынки Китая, Японии, ЮАР, Нигерии, Сингапура, Ирана, Филиппин для поставок яиц и мяса птицы украинского производства.
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