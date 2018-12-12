Минсельхоз США повысил прогноз экспорта зерна из Украины на 2% до 49,2 млн тонн в 2018/2019

Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз экспорта зерновых культур из Украины на 2%, или на 1,04 млн тонн до 49,2 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году (июль 2018 - июнь 2019) по сравнению с ноябрьским прогнозом.

Об этом говорится в декабрьском отчете Минсельхоза США, передают Українські Новини.

Ожидаемый объем экспорта фуражного зерна увеличился на 3,3%, или на 1,04 млн тонн до 32,7 млн тонн, в частности, прогноз экспорта кукурузы - 28 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы сохранился на уровне 16,5 млн тонн.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре Минсельхоз США повысил прогноз экспорта зерновых культур из Украины на 4,8%, или на 2,2 млн тонн до 48,16 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году по сравнению с октябрьским прогнозом.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия подписало с зернотрейдерами меморандум о взаимопонимании по экспорту зерна на 2018/2019 маркетинговый год (июль 2018 - июнь 2019).

Ориентировочный объем экспорта пшеницы, который согласовали министерство и экспортеры, составил 16 млн тонн, из которых 8 млн тонн составляет продовольственное зерно и столько же - фуражное.

В 2017/2018 маркетинговом году Украина экспортировала 43,903 млн тонн зерновых культур при прогнозе Минагрополитики на уровне 41 млн тонн.

Украинская зерновая ассоциация прогнозирует увеличение экспорта зерновых культур на 6% до 43,3 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году.