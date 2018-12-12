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Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине на 2,2% до 68,7 млн тонн в 2018/2019
16:37 12.12.2018 |
Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз урожая зерновых культур в Украине на 2,2%, или на 1,5 млн тонн, до 68,7 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году (июль 2018 - июнь 2019) по сравнению с ноябрьским прогнозом.
Об этом говорится в декабрьском отчете Минсельхоза США, передают Українські Новини.
Прогноз урожая пшеницы сохранился на уровне 25 млн тонн, фуражного зерна - увеличился на 3,5%, или на 1,5 млн тонн до 43,7 млн тонн, из которых прогноз урожая кукурузы составляет 35 млн тонн.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерновых культур в Украине на 3%, или на 2 млн тонн, до 67,2 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году по сравнению с октябрьским прогнозом.
Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту зерна на 2018/2019 маркетинговый год (июль 2018 - июнь 2019).
Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай ранних зерновых культур на уровне 26,8 млн тонн в текущем году.
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