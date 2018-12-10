Финансовые новости
- |
- 10.12.18
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Производитель сигарет Marlboro займется выращиванием марихуаны
12:12 10.12.2018 |
Производитель сигарет Marlboro в США - компания Altria Group Inc - купила 45% акций фирмы Cronos, которая занимается выращиванием марихуаны в Канаде.
Как сообщает Bloomberg, Altria приобрела 146,2 млн акций компании. Одна акция обошлась ей в $16,25.
В дальнейшем Altria сможет увеличить свою долю до 55%, добавило агентство.
Напомним, с 17 октября Канада стала второй страной мира, где можно свободно покупать и продавать марихуану. Жители Канады возрастом от 18 лет могут купить в авторизированных магазинах один грамм каннабиса за 10 канадских долларов. У одного канадца может быть до 30 граммов марихуаны.
Уже на второй день после легализации, в стране закончилась марихуана.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил прекращение действия договора о дружбе с Россией
|Друзья геев, ромов и Надежды Савченко: Что за леваков накрыла СБУ
|Чем опасно для ВСУ полностью простреливаемое Приднестровье
|Сюрпризы Собора. Почему Филарет бросил вызов Вселенскому патриарху
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Безопасное лечение простуды у детей реально
В РУБРИКЕ
|Снижение цен на нефть сбавило темп 10 декабря, Brent торгуется на уровне $61,24 за баррель
|В ноябре инфляция составила 1,4%
|В ноябре продажи б/у автомобилей повысились на 84% до 11,5 тыс. автомобилей
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.12.18
|Украина выплатила МВФ более $150 млн по программе stand by от 2014
|Средняя цена автогаза 10 декабря опустилась ниже 15,00 грн
Это интересно
|Компания Microsoft подтвердила перевод своего браузера Edge на платформу открытого интернет-обозревателя Chromium
|Uber хочет купить компании, производящие электрические скутеры
|Компания Qualcomm анонсировала 7-нм процессор Snapdragon 8cx для Windows-ноутбуков с поддержкой LTE
|Первый электрический Bentley не будет спорткаром
|Квантовые вычисления помогут Ford в развитии передовых технологий
|В США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One
|Aston Martin предлагает владельцам классических моделей бренда превратить их в электромобили