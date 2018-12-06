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Кабмин назначил врио министра аграрной политики и продовольствия Мартынюка
16:54 06.12.2018 |
Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.
"Возложить временно выполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича", - сказано в нем.
Соответствующее распоряжение принято 28 ноября.
Как сообщали Українськi Новини, 22 ноября Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.
Он подал в отставку 23 мая 2017 года.
В апреле 2016 года Верховная Рада назначила министром аграрной политики и продовольствия депутата парламента от фракции "Блок Петра Порошенко", главу комитета парламента по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тараса Кутового; до него министром агрополитики был Алексей Павленко, который, в свою очередь, сменил Игоря Швайку.
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