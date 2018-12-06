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Мировые цены на продовольствие в ноябре были самыми низкими с мая 2016 года - ФАО
15:13 06.12.2018 |
Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в ноябре составил 160,8 пункта, что почти на 15 пунктов (на 8,5%) ниже показателя за соответствующий месяц прошлого года, сообщает ФАО.
Этот показатель стал самым низким с мая 2016 года.
Основным фактором снижения было значительное падение цен на растительное масло, молочную продукцию и зерновые. Наблюдалось также небольшое снижение цен на мясо, а цены на сахар выросли, отмечается в отчете.
Индекс цен на зерновые составил 164 пункта, что на 1,7 пункта (на 1,1%) ниже октябрьского показателя и на 11 пунктов (на 7,1%) ниже, чем в ноябре 2017 года. Снижению цен на пшеницу и кукурузу способствовало усиление экспортной конкуренции, на рис - поступление на рынки продукции нового урожая, которое в определённой степени уравновешивалось спросом со стороны Филиппин и прогнозами сокращения производства ароматных сортов риса в некоторых ключевых странах-экспортёрах.
Индекс цен на растительные масла в ноябре составил 125,3 пункта, что на 7,6 пункта (на 5,7%) ниже октябрьского показателя. Снижение идет десятый месяц подряд, индекс упал до минимального за последние 12 лет уровня. Мировые котировки пальмового масла заметно снизились как из-за сохранения больших складских запасов в ведущих странах-экспортёрах, так и падения мировых цен на минеральные масла. В то же время цены на соевое и подсолнечное масло упали из-за больших объёмов предложения в США, ЕС и на нескольких новых рынках, а также в связи с хорошими видами на урожай в Черноморском регионе.
Индекс цен на молочную продукцию в ноябре продолжил снижение шестой месяц подряд и составил 175,8 пункта, что на 13,9% ниже показателя ноября прошлого года и на 18,3% ниже его наивысшего уровня, достигнутого в мае этого года. В ноябре мировые котировки сливочного масла, сыра и цельного сухого молока снизились из-за больших складских запасов в сочетании с ростом экспортного предложения, особенно со стороны Новой Зеландии.
Индекс цен на мясо составил 160 пунктов, что чуть ниже пересмотренного показателя за октябрь и на 7,4% меньше, чем в ноябре прошлого года. В наибольшей мере упали цены на баранину, цены на говядину немного выросли. Котировки цен на свинину снижаются третий месяц подряд под влиянием больших объёмов экспортного предложения и сохранения ограничений на торговлю в связи со вспышками африканской чумы свиней. Цены на мясо птицы продолжают спад из-за слабого спроса. Цены же на говядину после пяти месяцев снижения несколько выросли в связи с ограниченностью предложения на спотовых рынках и активным спросом на рынках стран Азии.
Индекс цен на сахар составил 183,1 пункта, что на 7,7 пункта (на 4,4%) выше уровня октября. Причем рост продолжается третий месяц подряд. Он отражает, главным образом, состояние производства в Бразилии.
Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
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