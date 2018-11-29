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«Газпром» может не подписать контракт с Украиной на транспортировку газа, - Коболев
09:14 29.11.2018 |
"Газпром" может не подписать ни одного контракта с Украиной до конца 2019 года, в том числе и на транспортировку газа через украинскую ГТС. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала", передает корреспондент РБК-Украина.
По его мнению, "Газпром" по указанию президента РФ Владимира Путина может не подписывать контрактов до конца избирательного процесса в Украине.
"Надо понимать, что "Газпром" может впринципе не подписывать никакого контракта с украинской стороной. Это означает, что в конце 2019 года "Газпром" может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть подготовлен к отделению, и просто заказать услуги. Это будет означать, что он будет платить тот же тариф, который платят все остальные на общих основаниях. Он ("Газпром", - ред.) может, например, забронировать объем транзита газа например на 2019 год или на полгода, или, например, на месяц. Такой вариант также существует", - заявил Коболев.
По его словам, переговоры "Нафтогаза" с "Газпромом" сейчас происходят очень вяло.
"Газпром" не желает о чем-то договариваться. Я думаю, они выполняют указание Путина, что до конца избирательного процесса в Украине он не видит смысла ни с кем ничего подписывать", - добавил Коболев.
Напомним, в "Нафтогазе" отметили введение военного положения не повлияет на работу газотранспортной системы Украины. Также это не должно сказаться на переговорах Украины с российским "Газпромом" относительно "газового дела".
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