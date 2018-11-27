Украина 90% «органики» поставляет на экспорт

Украина из общего объема продаж органического сырья и продукции 90% поставляет на экспорт, 10% реализует на внутреннем рынке.

"Внутренний рынок, несмотря на то, что он развивается, занимает 10% от общего объема продаж, 90% "органики" поставляется на экспорт. Среди стран-лидеров по потреблению украинской органической продукции - Нидерланды, Германия, Великобритания", - сообщила президент союза производителей органических сертифицированных продуктов "Органическая Украина" Елена Березовская на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Всего Украина экспортирует свою органическую продукцию более чем в 40 стран. Среди экспортируемых органических культур - кукурудза (99,5 тыс. тонн в 2017 году), пшеница (58 тыс. тонн), ячмень (22,9 тыс. тонн), подсолнечник (11,6 тыс. тонн), соя (10,9 тыс. тонн)

"По данным органа сертификации "Органик Стандарт", в Украине зарегистрировано 585 операторов органического рынка. Когда мы подведем статистику по 2018 году, цифра органических производителей перейдет за 600. Сейчас 14% от общего количества операторов - это переработчики. Из 80 переработчиков 55 реализуют свою продукцию в магазинах страны. Рост продаж органической продукции в ключевых сетях Украины в течение 2018 года составил 5%. В ассортименте продукции - более 400 позиций", - сообщила Е.Березовская.

По ее словам, в 2018 году статус "органических" получил ряд украинских производителей.

"Украинскими органическими новинками этого года являются органические вареники и пельмени компании Organic Meat, а также первый в Восточной Европе органический сахар компании "Дедденс Агро", - сообщила президент союза производителей органических сертифицированных продуктов.

Как сообщалось, общая площадь сельскохозяйственных земель с статусом органических и переходного периода в 2017 году выросла на 10,2% по сравнению с 2016 годом - до 420 тыс. га (1% от общей площади земель сельхозназначения в Украине).

