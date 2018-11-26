Всемирный банк готов помочь сельскому хозяйству Украины

В Минагрополитики прошло обсуждение проекта «Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины» в рамках встречи первого заместителя министра агарной политики и продовольствия Максима Мартынюка и директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

В совещании участвовала группа специалистов Всемирного банка в составе: руководителя группы и старшего экономиста по сельскому хозяйству Сандры Брока, экономиста по сельскому хозяйству Екатерины Шредер, консультанта Всемирного банка по вопросам земельной реформы Дениса Низалова. На встрече также присутствовали чиновники Минагрополитики и Госгеокадастра Украины.

Исполнителями проекта являются Министерства агарной политики и продовольствия, инфраструктуры, экологии и природных ресурсов, экономического развития и торговли. Координатором действий является Министерство финансов.

Реализация проекта основана на финансовом инструменте «Программа, ориентированная на результаты». Условиями получения предварительно согласованной суммы кредита является достижение показателей, определенных Всемирным банком. Аккумулированные на счету Минфина средства будут распределены между министерствами-исполнителями.

Ориентировочно объем финансирования для проведения всех мероприятий в рамках проекта составит 753 млн долларов США, в том числе кредит Всемирного банка определен в размере 200 млн долларов США.

К задачам агарного сектора, которые необходимо решать для выполнения данного проекта относятся:

* соответствие украинского законодательства требованиям ЕС;

* оптимизация системы господдержки сельского хозяйства;

* создание стимулов для диверсификации направлений производства АПК;

* развитие сельской местности;

* использование прогрессивных методов контроля безопасности пищевых продуктов;

* решение вопросов логистики;

* улучшение качества землепользования, управления водными ресурсами;

* доступ к финансовым ресурсам и механизмам управления рисками.

«Некоторые пункты проекта потребует законодательного урегулирования, но понимая всю значимость сотрудничества со Всемирным банком и его дальнейшее влияние на экономическую и социальную сферу Украины, Правительство и Минагрополитики будут всячески способствовать реализации проекта в установленные сроки», - подчеркнул Максим Мартынюк.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен отметила, что окончательный запуск проекта намечен на февраль 2019 года.