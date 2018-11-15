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Чипсы Lay's будут производить в Украине
14:58 15.11.2018 |
"PepsiCo Украина", один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков, начал проект по локализации производства чипсов ТМ Lay's в Украине.
Об этом говорится в сообщении компании, передает Delo.ua.
Запустить производство чипсов планируют к середине 2019 года на существующем заводе в Николаевской области. Сейчас на этом заводе производятся сухарики "Хрусteam", соки "Садочок", детское питание "Агуша", а также осуществляется первичная переработка сезонных овощей и фруктов.
"PepsiCo стремится к максимальной локализации производства и использованию сырья местных поставщиков в странах своего присутствия. Сегодня мы ведем подготовку к установке первой линии по производству картофельных чипсов, а также внедряем собственную агропрограмму", - отметила гендиректор "PepsiСo Украина" Ирина Козлова.
В рамках этой программы планируют обеспечивать хозяйства-поставщики картофеля семенной базой, проводить обучающие семинары и тренинги, а также предоставлять круглогодичную поддержку агро-командой.
Всего в год планируется производить около 40-60 тыс тонн картофеля особых "чипсовых" сортов.
Также компания планирует расширить производство сухариков "Хрусteam" за счет установки второй линии.
Мощность новых линий и объем инвестиций компания не разглашает.
На данный момент PepsiCo производит чипсы под ТМ Lay's в Польше.
Ранее PepsiCo отмечала, что в Украине значительные объемы необходимого сырья и достаточно высокий профессионализм картофелеводческих хозяйств, чтобы начать делать местные чипсы Lay's.
PepsiCo в Украине принадлежат пять предприятий: завод по переработке фруктов, овощей и производству соков (Николаевская обл.); завод по производству соков, газированных напитков и холодного чая (Николаевская обл.), Харьковский молочный комбинат; Киевский молочный завод, где также находится предприятие по производству детского питания "Агуша", запущенное в 2012 году.
Крупнейшими брендами компании в Украине являются: "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Ессентуки", "Аква минерале", Lay's и "ХрусTeam".
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