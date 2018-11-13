Фермеры стали активнее покупать элеваторное оборудование по программе компенсации стоимости

Украинские фермеры стали активнее покупать отечественное элеваторное и лабораторное оборудование после введения программы частичной компенсации его стоимости.

Об этом сайту Elevatorist.com рассказали на выставке «ИнтерАгро 2018» представители украинских производителей оборудования.

По словам представителей компании «Югэлеватор», завод даже вскоре собирается запускать отдельную линейку продукции для фермерских элеваторов - после того, как предприятие попало в программу частичной компенсации стоимости при покупке оборудования, количество заказов от фермеров существенно выросло.

«Люди понимают, что они могут вернуть немалые деньги. Если на обычном элеваторе компенсируют 25%, то на фермерских - уже 40 %. Это большой плюс. За год фермеры заказывают у нас около 50-70 единиц оборудования»,- рассказали заводчане.

Активность фермеров отметили и в «ОЛИС». В компании отмечают, что в последний год мелкие аграрии стали покупать очистное оборудование гораздо охотнее.

«Активизировались небольшие хозяйства. Там начинают обращать внимание на то, что зерно после уборки необходимо дорабатывать, это дает возможность получить за него лучшую цену», - рассказал коммерческий директор предприятия Владимир Чеглатонев.