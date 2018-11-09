Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине на 3% до 67,2 млн тонн в 2018/2019

Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз урожая зерновых культур в Украине на 3%, или на 2 млн тонн, до 67,2 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году (июль 2018 - июнь 2019) по сравнению с октябрьским прогнозом.

Об этом говорится в ноябрьском отчете Минсельхоза США, передают Українські Новини.

Прогноз урожая пшеницы сократился на 2%, или на 0,5 млн тонн до 25 млн тонн, фуражного зерна - увеличился на 6,3%, или на 2,5 млн тонн до 42,2 млн тонн, из которых прогноз урожая кукурузы составляет 33,5 млн тонн.

Как сообщали Українські Новини, в октябре Минсельхоз США сохранил прогноз урожая зерновых культур в Украине на уровне 65,2 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году по сравнению с сентябрьским прогнозом.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту зерна на 2018/2019 маркетинговый год (июль 2018 - июнь 2019).

Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай ранних зерновых культур на уровне 26,8 млн тонн в текущем году.