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Нидерландский трейдер анонсировал значительные инвестиции в украинский рынок
11:54 08.11.2018 |
Нидерландский трейдер Louis Dreyfus Holding B. V. планирует крупные инвестиции в сельскохозяйственный рынок Украины. Об этом заявила председатель наблюдательного совета компании Маргарита Луи-Дрейфус 7 ноября во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Во время встречи она подчеркнула, что в Украине за последние 4 года произошли положительные изменения, и компания их испытывает в своей работе. По ее словам, в ближайшие годы компания планирует существенно увеличить инвестиции в Украину.
В Украине LDC представлен с 1998 года. За это время компания стала одним из крупнейших экспортеров украинской сельхозпродукции. В частности, в 2016 году экспортировала 4,4 млн тонн зерновых. Компания владеет элеваторами в Винницкой, Черкасской и Запорожской областях. К тому же компания строит портовый перегрузочный комплекс для зерновых культур в Одесском порту, выделив на проект 104 млн долларов.
LDC - один из крупнейших трейдеров продовольственными товарами в мире. Она работает в более 100 странах. В основном компания специализируется на торговле, сельском хозяйстве и финансах.
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