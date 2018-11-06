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Разыскиваемого экс-владельца агрохолдинга «Мрия» экстрадировали в Украину
08:16 06.11.2018 |
Бывшего главу совета директоров и совладельца "Мрия Агрохолдинг" Николая Гуту 5 ноября экстрадировали в Украину из Швейцарии.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Сегодня из Швейцарии в Украину передан экс-глава одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемого за совершение мошенничества в особо крупных размерах - около 800 миллионов гривень", - написал Енин.
По его словам, экстрадиция осложнялась противодействием "заинтересованных лиц" не только в швейцарской, но и в украинской правоохранительной и судебной системах.
"Это дело является очередным примером того, что ни большие деньги, ни дорогие адвокаты не помогут избежать ответственности за рубежом, когда есть эффективное международное сотрудничество между центральными органами", - отметил прокурор.
Напомним, в января 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск. Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.
Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гут. Николай Гута присоединился к Группе "Мрия" в 2002 году. Группой компаний "Мрия" владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре.
В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура - HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдие, и их сыновьях - Андрее и Николае Гутах.
Группа компаний "Мрия" попала в сложное финансовое положение - в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании на тот момент составлял около 1,3 миллиарда долларов.
В феврале 2015 контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.
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