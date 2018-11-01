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Мировые цены на продовольствие слабо снизились в октябре
13:23 01.11.2018 |
Мировые цены на продовольствие в октябре 2018 г. незначительно сократились по сравнению с сентябрем. Такая динамика вызвана удешевлением молочных продуктов, мяса и растительных масел, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам октября составил 163,5 пункта, что на 1,4 пункта, или 0,9%, ниже показателя за сентябрь и примерно на 13 пунктов (7,4%) ниже показателя за соответствующий период прошлого года.
Индекс цен на молочные продукты в октябре показал снижение пятый месяц подряд, показатель сократился на 9,2 пункта, или на 4,8% в месячном выражении, до 181,8 пункта. В годовом выражении снижение составило 33 пункта, или 15,3%. За отчетный месяц сократились цены на все виды молочной продукции в связи с ростом экспортных поставок, особенно из Новой Зеландии.
Индекс цен на мясо в октябре составил 161,6 пункта, что на 3,3 пункта, или на 2%, ниже по сравнению с сентябрем. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 11,5 пункта, или на 6,6%. Сильнее всего снизились цены на баранину, менее значительно - цены на свинину, говядину и мясо птицы. Котировки на баранину оказались под давлением из-за возобновления сезонных поставок из Океании.
Индекс цен на растительные масла за отчетный период составил 132,9 пункта, что на 2 пункта, или на 1,5%, ниже к прошлому месяцу. За год индекс опустился на 37,1 пункта, или на 21,8%. Котировки на данный вид продукции снижаются девятый месяц подряд, достигнув минимума с апреля 2009 г. В качестве основной причины FAO приводит удешевление пальмового масла из-за значительных запасов стран-экспортеров и слабого импортного спроса.
Индекс цен на сахар за октябрь показал рост - на 14 пунктов, или на 8,7% к сентябрю, до 175,4 пункта. Рост котировок на сахар связывается с негативными прогнозами производства в Индии и Индонезии из-за погодных условий, а также из-за того, что в Бразилии, крупнейшем поставщике сахара, все больше сахарного тростника используется для производства этанола. Индекс цен на зерновые вырос на 2,2 пункта, или на 1,3%, до 166,3 пункта. Сильнее всего подорожала кукуруза, при этом цены на рис упали.
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