Аграриев в рамках форвардных закупок озимых профинансируют на 1,3 миллиарда

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) объявила о начале осенней программы форвардных закупок озимых зерновых урожая 2019 года с целью предоставления фермерам 1,3 млрд грн авансовых средств.

Отмечается, что в рамках форвардной программы ГПЗКУ планирует закупить у сельхозпроизводителей около 360 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и ячменя. Сбор необходимых документов для заключения договоров поставки зерна будущего урожая осуществляется через соответствующие региональные отделения.

"Традиционно, программа закупок зерна будущего урожая будет проходить в два этапа. На первом этапе сельхозпроизводителю нужно подать заявление на участие в региональный отдел ГПЗКУ, сформировать необходимый пакет документов и заключить договор поставки непосредственно в центральном офисе корпорации. После подписания договора, госкорпорация осуществляет предоплату на текущий счет сельхозпроизводителя в размере 3600 грн за одну тонну зерна с учетом НДС. На втором этапе ГПЗКУ проводит окончательный расчет после передачи зерна в собственность корпорации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году стоимость средств будет составлять от 9,5% до 13% годовых в зависимости от количества законтрактованного товара и базиса поставки. Кроме того, корпорация предлагает дополнительную скидку в размере 0,25% сельхозпроизводителям, которые принимают участие в программе более двух лет. Также дополнительную скидку 0,25% могут получить фермеры при заключении аграрной расписки.

Как сообщал УНИАН, в этом году ГПЗКУ в рамках весенней форвардной программы профинансировала украинских аграриев на сумму более 450 млн грн.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) - вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.