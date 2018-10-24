Объем фальсифицированной «молочки» в Украине достигает 30% - Ассоциация производителей молока

Объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, что негативно влияет на рентабельность производства молока, сообщила Ассоциация производителей молока (АПМ).

По информации ассоциации, с начала года индекс условной рентабельности производства молока снизился на 40%, а поголовье крупного рогатого скота (КРС) за 5 лет сократилось на 17,5%.

В то же время, согласно сообщению первого замминистра аграрной политики Максима Мартынюка в Facebook, темпы сокращения поголовья коров на сельхозпредприятиях остановились, а благодаря повышению генетического потенциала, средний надой на корову за 5 лет увеличился на 47% - до 6,03 тыс. кг/год в 2017 году.

"Из Единого госреестра животных выведены "мертвые души", сохранена большая часть телят, родившихся в хозяйствах населения в первом квартале этого года, растет средняя продуктивность дойного стада - за 8 месяцев на 1,7%", - написал первый замминистра аграрной политики.

По его информации, за 6 мес.-2018 благодаря госпрограмме возмещения стоимости высокопродуктивного поголовья увеличился ввоз в Украину чистопородного КРС на 115%, свиней - на 150%.

По данным замминистра, средняя стоимость ввозимой единицы КРС - $2,3 тыс., возмещается в среднем 36,5% этой суммы. Средняя стоимость импортной свиньи составляет $957, возмещается 18,7% стоимости.