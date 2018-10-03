Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2018 года выросли на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 13,4%, а животного - на 17,1%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-август текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2%. В августе по сравнению с июнем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения увеличились на 1,7%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 выросли на 21,8%.