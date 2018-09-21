Захваченное с оружием аграрное предприятие вернули владельцу

Антирейдерская комиссия удовлетворила жалобу фермера из Харьковской области Александра Строгого, который оспаривал в Минюсте перерегистрацию его фермерского хозяйства на других лиц.

Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, сообщает пресс-служба Минюста.

"Комиссия Минюста на своем заседании в эту среду рассмотрела жалобу Александра Строгого по перерегистрации его фермерского хозяйства на других лиц, в результате которой произошли попытки силового захвата предприятия, во время которого раздавались выстрелы и пострадали люди", - сказала Сукманова.

"Члены Комиссии пришли к выводу о нарушении государственным регистратором требований законодательства при перерегистрации хозяйства "Строгого О.Ф.", поэтому эти регистрационные действия были отменены", - добавила она.

Она сообщила, что подписала соответствующий приказ Минюста, которым отменена незаконная регистрация и в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей уже внесены соответствующие изменения.

Во время пресс-конференции заместитель Министра юстиции вручила владельцу фермерского хозяйства Александру Строгому копию приказа Минюста, который восстановил его право собственности.

По словам Сукмановых, Минюст изначально держал на контроле этот случай.

"Как только произошла попытка захвата, оперативно отреагировал Антирейдерский штаб Харьковской области, сразу включилось в работу областное Главное территориальное управление юстиции, которое помогло фермеру составить и направить жалобу в комиссию", - сказала Сукманова.

Она также отметила, что многие активисты и представители профильных ассоциаций призвали комиссию рассмотреть эту жалобу на следующий день после её подачи.

"Несмотря на критичность ситуации, комиссия не могла рассмотреть жалобу, не придерживаясь процедуры, которая выписана в законе, в частности, сообщить сторонам о том, что такая жалоба поступила, а также не позднее чем за два дня до рассмотрения сообщить сторонам о назначении заседания, на котором эта жалоба будет рассматриваться", - отметила заместитель Министра юстиции.

"Мы должны понимать, что из-за несоблюдения процедуры суд может отменить приказ комиссии независимо от фактических обстоятельств дела. И жалобщик снова окажется там, где и начинал", - добавила она.