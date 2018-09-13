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Рейдерский захват на Харьковщине: полиция задержала 50 «титушек»
17:48 12.09.2018 |
Национальная полиция задержала более 50 участников конфликта в селе Занки Змиевского района Харьковской области, которые пытались захватить фермерское хозяйство.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"Полицейские задержали 25 человек, у них изъято травматическое оружие и спецсредства. Еще 30 человек, которые находились на территории агрофирмы, доставлены в Змиевское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.
Председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что у задержанных изъяли "джентльменский "набор": в частности, балаклавы, бронежилеты, дубинки и др.
Всего с места происшествия изъяли 6 пистолетов, 8 ружей, гильзы, палки.
Напомним, что 11 сентября в поселке Занки на местном элеваторе произошла драка с применением травматического оружия и газового баллончика, в которой приняли участие несколько десятков человек.
В результате пострадали семь человек - шесть мужчин и работник районной полиции, который получил телесные повреждения.
Среди пострадавших - активисты Национального корпуса.
"Руководители наших подразделений Максим Жорин, ветеран "Азова" Кирилл Яковлев", - сообщили на сайте организации.
По информации Нацкорпуса, рейдеры, увидев, что "отжать" предприятие и товар не удается, вызвали подмогу.
"После этого приехало несколько автобусов, в которых было более сотни вооруженных титушек... Произошла схватка, и бандиты начали стрелять по людям из травматического и охотничьего оружия - люди получили множественные ранения", - говорится в объяснении активистов.
Также они утверждают, что титушки связанные с "Оплотом", а рейдеры - с "ДНР".
По данному факту полиция начала досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Также следователи открыли уголовное производство по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа по ч. 2 ст. 345 УК.
Ранее председатель Всеукраинской аграрной совета Андрей Дикун рассказал, что 8 сентября группа из 150 человек спортивного телосложения в балаклавах заехала на территорию элеватора, который принадлежит ФГ "Строгого А.Ф" в Змиевском районе.
Одновременно на поля предприятия заехала сельскохозяйственная техника и начала сбор урожая.
Предприятие ФГ "Строгого А.Ф" обрабатывает 6 тыс. га земли, выращивает кукурузу, сою, свеклу, подсолнечник, ячмень, горох. Недавно построили элеватор, где хранится 7 тыс. тонн ячменя и пшеницы. Данное предприятие платит от 3 до 5 тыс. грн налогов за гектар.
В полиции сообщили, что предприятием пытались завладеть через махинации с документы. В частности, неизвестные лица предоставили государственному регистратору поддельные документы, в результате чего сменили руководителя предприятия.
Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч.2 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.
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