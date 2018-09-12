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Новые экспортные возможности украинского АПК в контексте перераспределения рынков
11:53 12.09.2018 |
Торговая война между США и Китаем может сыграть на руку Украине в плане расширения стран для экспорта зерновых и масличных культур.
Такое мнение в ходе ІІІ Международной конференции GRAIN UKRAINE-2018 высказал генеральный директор COFCO Agri Ukraine Владимир Осадчук.
По его словам, за несколько последних лет страна уже имеет значительные изменения в экспорте, экспортируя продукцию не только на традиционные рынки, но и в Африку, а также в Азию.
Кукуруза
В Черноморском регионе производство кукурузы сосредоточено в четырех странах - Румыния, Болгария, Россия и Украина. В этом сезоне общий объем производства кукурузы увеличится за счет Украины, которая по нашим прогнозам даст 30 млн т. Производство в России - на уровне 11 млн т.
Традиционным рынком сбыта для украинской кукурузы является Европейский Союз. И поскольку на сегодняшний день ценовая политика Украины намного ниже, чем у ближайших конкурентов - Бразилии, Аргентины и США, то к 16-17 млн т, которые мы традиционно экспортируем, можем добавить еще 3 млн т кукурузы в период октябрь-декабрь.
В Китай ожидаемый экспорт на уровне 2,7-2,8 млн т, что тоже даст нагрузку на октябрь-декабрь.
Переходящие запасы кукурузы в Украине останутся на уровне прошлого сезона.
Пшеница
Последние два года в Украине наблюдалось постоянное увеличение производства пшеницы. В этом году из-за дождей мы имеем ухудшение качества зерна.
Уменьшение производства пшеницы по четырем странам (Румыния, Болгария, Россия и Украина) ожидается более чем на 12 млн. т. Для Украины это позитивный момент, единственное, что мы должны ориентироваться на недавно введенные Аргентиной пошлины и также учитывать, что Россия уже экспортировала практически 14 млн т.
Также прогнозируем, что рынок с октября-ноября будет иметь тенденцию к увеличению.
Ячмень
Сегодня главным рынком сбыта для украинского ячменя является Саудовская Аравия.
Ожидается, что в Украине производство ячменя уменьшится, поскольку это неэффективная для производства культура и выращивается производителями только в случае необходимости соблюдения севооборота.
В этом году ожидали, что Китай будет очень много экспортировать ячменя, но этого не произошло из-за уменьшения спроса потребления.
Соя
Ситуация относительно США и Китая остается до сих пор неразрешенной. Из-за торговой войны между двумя странами прекратился импорт сои в Китай. В настоящее время Китай заменяет почти весь импорт соевых бобов из США бразильским рынком.
Ожидается, что Китай в ближайший год перераспределит свои потоки с США на другие страны-производители, в том числе и Украину.
В частности Китай интересует украинская кукуруза и соя. Но в связи с законом №7403-Д, который был подписан Президентом Украины, касательно экспорта сои теперь есть нюанс.
Соя является главным исходным материалом для животного корма и растительного масла. Пока в Китае не определились с протеиновым потреблением, но доля протеина в виде шротов значительно не уменьшится. В начале сентября подписан контракт на поставку в Китай рапсового шрота из Индии, а год назад Китай утвердил импорт шрота из Украины. Ожидаемо, что Китай будет увеличивать долю импорта шротов из Украины, России и Индии.
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