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Рейдерский захват фермерского хозяйства закончился стрельбой
22:09 11.09.2018 |
Рейдерский захват фермерского хозяйства в селе Занки Змиевского района Харьковской области закончился стрельбой: ранены четверо человек, включая полицейского.
Об этом говорится в сообщении Всеукраинского аграрного совета.
"8 сентября группа из 150 мужчин спортивного телосложения в балаклавах заехала на территорию элеватора, который принадлежит ФХ "Строгого О.Ф" в Змиевском районе Харьковской области. Они закрыли ворота, заблокировали вход и выход, начали нагружать свои автомобили зерном из элеватора и пытались вывезти его в неизвестном направлении. Свои действия объяснили тем, что предприятие сейчас принадлежит новым владельцам", - рассказал председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.
Он сообщил, что одновременно на поля предприятия заехала сельскохозяйственная техника и начала уборку урожая. Владельцы и работники элеватора пытались помешать этому, а также вывозу зерна из элеватора.
Об изменении владельцев на фермерском предприятии никто не знал, рассказал представитель ФХ "Строгого О.Ф" Денис Строгий.
"Я узнал, что государственный регистратор внес изменения в корпоративные права, изменил владельца, руководителя и название предприятия после рейдерского захвата", - сказал он.
7 сентября 2018 года нотариус Александр Драгин на основании поддельных документов о переходе права собственности на корпоративные права внес запись в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений, согласно которому было изменено название ФГ "Строгого О.Ф." на ФГ "Слобожанские поля".
Его обладательницей стала Елена Маруняк, зарегистрированная в Горловке. Согласно поддельным документам, Александр Строгий якобы передал ей свою долю, чего в действительности не произошло, говорится в сообщении.
По словам Дикуна, за захватом корпоративных прав на фермерское хозяйство стоят рейдеры из так называемой "ДНР".
"Обратите внимание, житель "ДНР" "рейдернул" аграрное предприятие на территории Украины из-за нечестного государственного регистратора. Этот вопрос уже имеет отношение к Службу безопасности Украины, ведь это экономическая война, которая нас уничтожает", - отметил он.
Советник министра внутренних дел Михаил Апостол отметил, что по факту захвата фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы работают в рамках своих полномочий.
Как сообщает Укринформ, предприятие ФХ "Строгого О.Ф". обрабатывает 6 тыс. га земли, выращивает кукурузу, сою, свеклу, подсолнечник, ячмень, горох. Недавно построили элеватор, где хранится 7 тыс. тонн ячменя и пшеницы. Это предприятие платит от 3 до 5 тыс. грн налогов за гектар.
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